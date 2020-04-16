​​​​​​​هيئة الصحة تعلق قراراً سابقاً بإغلاق 7 مشافي في مقاطعة قامشلو

وأصدرت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة القرار /رقم 5/ في 13 نيسان والقاضي بإغلاق 7 مشافي في مدينتي قامشلو وديرك بشكل مؤقّت لعدم التزامهم بالتعرفة الطبية المحدّدة، وعدم استقبال جميع حالات الإسعاف في ظروف الحظر.

وبمبادرة من حركة المجتمع الديمقراطي عقد اليوم اجتماعاً في هيئة الصحة، ضمت الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية في إقليم الجزيرة طلعت يونس، والرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، والرئيس المشترك لاتحاد الأطباء والرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، والرئيس المشترك لاتحاد أطباء قامشلو، والرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة.

وتمخض عن الاجتماع تعليق قرار اغلاق المشافي الـ 7 في مدينتي قامشلو وديرك وتعهدهم بالتعليمات والقرارات الصادرة.

وفي نفس السياق، نُظم اليوم مؤتمر صحفي أمام مشفى فرمان في مدينة قامشلو، كشف إداري المشفى إياد عبد الكريم تعليق هيئة الصحة في إقليم الجزيرة قرار إغلاق المشافي بعد اجتماع عُقد مع هيئة الصحة.

وأوضح إياد عبد الكريم بأن حركة المجتمع الديمقراطي والإدارة الذاتية واتحاد الأطباء تدخلت لإعادة النظر في قرار إغلاق المشافي في المنطقة، وقال: "لقد تم تعليق القرار الصادر من هيئة الصحة، وسنستقبل المرضى".

إياد عبد الكريم توجه بالشكر لحركة المجتمع الديمقراطي والإدارة الذاتية واتحاد الأطباء. وبيّن إلى أن المشفى ستستقبل الحالات المرضي بشكل مجاناً لمدّة 4 أيام.

وأكد عبد الكريم التزامهم بكافة القرارات الصادرة من الإدارة الذاتية وخلية الأزمة.

(ب ح/ أ ب)

ANHA