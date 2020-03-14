​​​​​​​هيئة الصحة تعلن حالة الطوارئ لمجابهة كورونا

وكخطوة احترازية أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بقرار صدر اليوم، وحمل الرقم / 23/ تعليق الدوام في مدارس وجامعات شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى إلغاء كافة التجمعات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبعد قرار الإدارة الذاتية عقدت هيئة الصحة في شمال شرق سوريا اجتماعاً طارئاً في مقر الهيئة في إقليم الجزيرة بمدينة قامشلو، لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الاحترازية لدرء خطر فيروس كورونا، الذي بات وباءً عالمياً، ولمنع دخوله وانتشاره في مناطق شمال وشرق سوريا.

فيروس كورونا الذي بات يشغل الرأي العام العالمي، ظهر لأول مرة في الصين منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019، ويشكل اليوم خطراً جدياً بعد تخطيه الحدود الصينية، وانتشاره في كثير من دول العالم.

وأكدت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة منال محمد كشف لوكالتنا اتخاذ عدّة قرارات لمجابهة فيروس كورونا خلال الاجتماع، منها إعلان حالة الطوارئ في شمال وشرق سوريا، وتشديد إجراءات التعقيم والوقاية من الفيروس، وزيادة حملة التوعية التي تقوم بها هيئة الصحة، ومراكز فحص الأفراد للتأكد من وقايتهم من الفيروس.

وبحسب الاحصائيات التي نشرتها الوسائل الإعلامية فإن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم وصل لـ 145,369, فيما توفي 5,429, كما تعافى من الفيروس 71,694.

(كروب/أ ب)

ANHA