​​​​​​​هيئة الصحة تعلن البدء بقبول طلبات التقدم لمفاضلة المعهد الصحي

وبحسب شروط المفاضلة يحق لحملة الشهادة الثانوية العامة (فرع العلمي) الصادرة عن هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للدورة الـ 2020/ 2021 التقدم للمفاضلة.

ومن بين شروط التقدم للمفاضلة أن يكون المتقدم قد أتم السابعة عشر من عمره، على أن لا يتجاوز عمره 23 عاماً، وتُعتمد كلتا اللغتين الكردية والعربية.

وخصصت الهيئة أيضاً 10% من مقاعد المفاضلة لأبناء الشهداء حصراً، ويتم تدوير مقاعد أبناء الشهداء الشاغرة لصالح المتقدمين من أبناء العاملين في مؤسسات الصحة التابعة لهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا.

وأعلنت هيئة الصحة عبر بيان الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، والأوراق المطلوبة، وحددت تاريخ بدء فحص المقابلة يوم 20 تشرين الأول.

(أ ب/م)

ANHA