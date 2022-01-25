​​​​​​​هيئة الصحة لشمال وشرق وسوريا: محافظ الحسكة يعيق إيصال المساعدات الطبية إلى الحسكة

وأشارت الهيئة في تصريح نشرته اليوم الثلاثاء، على صفحة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في منصة "فيسبوك" الافتراضية إلى أنَّ مدينة الحسكة في هذه الأثناء بحاجة ماسَّة إلى المساعدات الطبية، وخاصة مع استمرار العمليات العسكرية في المدينة، ووجود أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين.

وشنت خلايا لمرتزقة داعش، مساء الخميس المنصرم، هجوماً على سجن الصناعة في حي غويران جنوب الحسكة، والمخصص لاحتجاز نحو 5000 من معتقلي المرتزقة، عبر تفجير سيارة ودراجة مفخختين بالقرب من الباب الرئيس للسجن رافقه اشتباك بين خلايا داعش المهاجمة من الخارج والقوات الأمنية المسؤولة عن حراسة السجن.

(م ح)