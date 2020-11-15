​​​​​​​هيئة الصحة في إقليم الفرات تحث الأهالي على التزام المنازل

وانتشرت جائحة كورونا في الآونة الأخيرة بشكل واسع وحصدت الكثير من الأرواح، إلى جانب إصابة أكثر من 450 حالة في غضون أسابيع .

وأصدرت خلية الأزمة في إقليم الفرات قراراً نصّ على فرض حظر تجوال عام على المدينة وريفها لمدة 10 أيام تبدأ من اليوم الأحد، في محاولة منها للسيطرة على انتشار الوباء وتخفيف وطأته على الأهالي.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات أحمد محمود إنه "بسبب انتشار وباء كورونا في المدينة صدر قرار الحظر من قبل خلية الأزمة، وذلك لكي نحاصر انتشار الوباء ونحدّ منه قدر المستطاع".

وأضاف في حديث لوكالتنا "نأمل من الأهالي الالتزام بالحظر وعدم خرقه، ومساعدة الجهات المعنية للوقوف في وجه الوباء, وعلى الأهالي أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يحموا أطفالهم وأنفسهم".

وأردف محمود بالقول "الوباء منتشر الآن وهذا واضح، لذا فكل من تظهر عليه الأعراض يجب أن يسارع إلى المشفى المخصص للفحص، وعدم السماح للمرض بالسيطرة عليه والوصول إلى وضع لا يمكن علاجه".

وفي ما يخص التحضيرات الطبية التي أعدّتها الهيئة الصحية في إقليم الفرات قال أحمد محمود إن "مشفى إيدقي الآن مهيأ بكافة الوسائل الطبية، وهناك أنواع كثيرة من الأدوية التي خصصناها لاستقبال المرضى ولا يزال لدينا نقص في الأدوية".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من الأهالي يتجنّبون التوجه إلى المشفى المخصص لكورونا، وهذا يوقعهم في مآزق كثيرة، منها ضعف السيطرة على المرض، ومع تجاهل علاجه يصبح المرض قاتلاً".

وفي نهاية حديثه أكّد أحمد محمود أن على الأهالي التزام منازلهم مدة الـ10 أيام التي فرضتها خلية الأزمة، معرباً عن أمله في أن يتقلص عدد الوفيات والإصابات بين الأهالي.

(س ع/ج)

ANHA