​​​​​​​هيئة الصحة في الإدارة الذاتية تفتتح مشفى هجين العام

وحضر الافتتاح الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، والرئيس المشترك لهيئة الصحة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى، وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية، وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث شيخ عشيرة الصبيخان، ياسين عبد الرزاق، الذي رحب بالحضور وقال: "نشكر جميع المساهمين في بناء هذا الصرح العظيم في مدينة هجين".

بدوره، أوضح مدير مشفى هجين العام في ريف دير الزور الشرقي مشاري الحزوم أن المشفى سيخفف الكثير من التكاليف وأعباء السفر على أهالي ريف دير الزور الشرقي بشكل عام".

وأضاف "يصل عدد الكادر الذي يعمل في المشفى حالياً حوالي 70 شخصاً بين أطباء اختصاص وممرضين وممرضات".

وأشار الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، محمد الرجب، إلى دور قوات سوريا الديمقراطية والشهداء في ترسيخ الأمن والأمان الذي تنعم به المنطقة.

وأضاف محمد الرجب "هذا الصرح كان نتيجة الجد والاجتهاد والتضحيات العظيمة التي قدمها أهالي المنطقة بالتعاون مع هيئة الصحة والعاملين عليها، وأضاف "اليوم افتتحنا مشفى هجين وسنعمل على افتتاح مشفى أبو حمام والكسرة بالريف الغربي".

وبارك الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى افتتاح المشفى على أهالي ريف دير الزور الشرقي وقال "المنطقة عانت من ويلات الحرب والدمار وتهدمت البنى التحتية فيها وخيم عليها السواد إبان سيطرة مرتزقة داعش عليها".

وأوضح المصطفى "إن الأهالي واصلوا سعيهم وإصرارهم إلى بلوغ المجد وكانوا مصرين على التقدم والتطور وأنهم قادرون على إعادة إعمار مناطقهم بدعم من الإدارة الذاتية ليس فقط للمشافي بل لكل المؤسسات المدنية".

وأكمل "هذا المشفى خير دليل فبناؤه من جديد هي رسالة حزم وتحدّ لكل الجهات التخريبية الداخلية منها والخارجية بأننا سنمضي في البناء وإعادة الإعمار وسنكمل هذه المسيرة من خلال أبنائنا ودعم قوات سوريا الديمقراطية، وكلنا ثقة بقدراتهم".

وأكد المصطفى "نحن مستعدون للدخول في مرحلة جديدة وهي مرحلة إعادة الإعمار التي بدأناها في هجين وبعدها أبو حمام وبعدها الكسرة، وسندخل مرحلة الاستقرار".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت هيئة الصحة درع شكر لإدارة مشفى هجين على جهودها التي بذلتها في الفترة الماضية من عمليات التأهيل وتفعيل الأقسام فيها.

واختتمت فعالية الافتتاح بقص شريط الافتتاح من قبل عدد من المشاركين وتجول الحضور في أقسام المشفى.

(ث ع/خ)

ANHA