​​​​​​​هيئة الصحة بصدد إنشاء مركز حجر صحي جديد في قامشلو

في إطار مساعيها إلى تعزيز سبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومعالجة وحجر المصابين، عملت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على افتتاح عدد من مراكز الحجر الصحي في عدد من مدن المنطقة، كما اتخذت جملة من التدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى.

وفي إطار هذه المساعي المتواصلة تستعد هيئة الصحة أيضًا لافتتاح مركز موسّع للحجر الصحي في مدينة قامشلو، مؤلف من 4 طوابق.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، قال إن الهيئة عملت على إنشاء مراكز للحجر الصحي في معظم مناطق شمال وشرق سوريا، وإن جميع المراكز مؤهلة لاستقبال ورعاية المصابين، وأضاف: "مدينة قامشلو من المدن الرئيسة الكبيرة، ومن المتوقع أن تشهد المدينة تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنذ بداية انتشار العدوى تم اتخاذ التدبير اللازمة والطارئة فيها بحسب الإمكانات المتاحة".

وأضاف مصطفى أيضًا: "نحن الآن بصدد إعداد وتأهيل مركز جديد أكبر من المراكز الأخرى، وسيتم تأهيله بجميع المستلزمات المتعلقة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تجهيز المركز خلال أيام".

وتطرق مصطفى أيضًا إلى مجمل المستجدات المتعلقة بالمرض والتدابير الوقائية التي اتخذتها الإدارة الذاتية، وبشكل خاص الحظر الكلي المفروض في مدن قامشلو والحسكة، وقال بهذا الصدد: "بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، كادت الأوضاع أن تخرج عن السيطرة في مدن قامشلو والحسكة، ومع بدء إجراءات الحظر الكلّي شهدنا تراجعًا في عدد الإصابات".

(ك)

ANHA