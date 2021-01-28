​​​​​​​هيئة الصحة بصدد إنشاء 15نقطة طبية في إقليم الجزيرة

تعرضت المناطق الجنوبية لإقليم الجزيرة لهجمات مرتزقة داعش، الذين خلّفوا وراءهم تدميرًا كبيرًا وخرابًا في البنية التحتية، وفور تحريرها من قبل وحدات حماية الشعب، باشرت الإدارة الذاتية بدعم تلك المناطق بالخدمات الأساسية.

ويعتبر الريف الجنوبي لناحية تربه سبيه من المناطق التي تعرضت للتدمير، إلا أن مؤسسات الإدارة الذاتية عملت وبكل طاقاتها على تقديم الخدمات للأهالي.

'66 قرية تطالب بنقطة طبية'

تعاني 66 قرية ي الريف الجنوبي للناحية من صعوبة الحصول على الخدمات الطبية والصحية، لعدم وجود نقطة طبية في المنطقة، وبُعدها عن مركز الناحية، لذا يطالب الأهالي هيئة الصحة بضرورة إحداث نقطة لهم.

المواطن عدنان الحوار من بلدة أبو فرع أشار إلى أن المنطقة بحاجة إلى نقطة طبية كون جغرافية المنطقة واسعة، وأضاف أن مراجعة النقاط في الناحية تزيد من عبء الأهالي.

أحمد مخلف الحمزة نوّه إلى أن عدم وجود نقطة طبية تزيد من معاناة الأهالي، وخصوصًا في حالات الإسعاف، وبيّن أن وجود نقطة طبية لقرى جنوب ناحية تربه سبيه ضروريٌّ.

'قدمنا طلبًا لإنشاء نقطة طبية'

وبدوره بيّن عضو لجنة الصحة في مجلس بلدة أبو فرع ماهر خلف أنهم قدّموا عدة طلبات إلى المقاطعة من أجل افتتاح نقطة طبية، كون المنطقة تضم أكثر من 60 قرية، وتعاني من التنقل في حالات المرض إلى مركز الناحية، بالإضافة إلى التكاليف التي تترتب على الأهالي.

ومن جانبها أكدت لجنة الصحة في مقاطعة قامشلو أنهم رفعوا طلبات إلى هيئة الصحة من أجل افتتاح نقاط طبية في المناطق التي تفتقر إلى مراكز طبية أو مستوصفات.

'هيئة الصحة بصدد إنشاء 15 نقطة طبية جديدة في إقليم الجزيرة'

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة الدكتور مصطفى كلش، أشار إلى أنهم بصدد إنشاء 15 نقطة طبية في مناطق مختلفة في إقليم الجزيرة.

مبينًا أنها ضمن خطة عام 2021.

وعن أسباب التأخير، أفاد الدكتور مصطفى أن افتقار تلك المناطق إلى الكوادر الطبية، أدى إلى تأخير افتتاح نقاط ومراكز طبية خلال الفترة الماضية، وأنهم يعملون على توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين، وعليه سيتم إنشاء نقاط طبية لكافة المناطق المحتاجة.

(ٍسـ)

ANHA