​​​​​​​هيئة الصحّة في الإدارة الذاتيّة تزور مشفى كوفيد - 19 في ديرك

مع تزايد حالات الإصابة بمرض كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا عامّة ومنطقة ديرك خاصّة، قامت هيئة الصحّة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يرافقهم الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة مصطفى كلش، بزيارة مشفى ديرك المركزي والقسم المخصّص لمرضى كوفيد -19، والتقى الوفد الزائر إدارة المشفى واطّلع على التقيّد بقرارات خلية الأزمة بخصوص منع تفشّي هذا الوباء.

كما قام الوفد بالتّجول ضمن الغرف في القسم المخصّص لكوفيد- 19 والإشراف على سير العمل وزيارة المرضى المصابين والإشراف على أوضاعهم الصحّية وما يقدّمه الكادر الطبّي.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى صرّح عبر وكالة هاوار بالقول: "قمنا بجولة إلى المشفى للاطّلاع على أوضاع المرضى بعد ما شهدته مدينة ديرك من تزايد لحالات الإصابة بمرض كورونا".

جوان مصطفى نوّه بأنّهم كهيئة الصحّة قدّموا كلّ ما يحتاجه المشفى من مستلزمات طبّية وأوكسجين وجميع المعدّات اللازمة لمساعدة المرضى في مواجهة هذا المرض الذي يهدّد اليوم حياة المئات في المدينة.

كما ناشد مصطفى في ختام حديثه جميع الأهالي للتقيّد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا المرض ومساعدة الكوادر الطبية ومدّ يد العون لهم والتقيّد بالقرارات التي صدرت وقد تصدر لحماية الأهالي من تفشّي هذا الوباء.

(ك إ/إ)

ANHA