​​​​​​​هيئة الشباب والرياضة تطلق البطولة الثانية لكرة الطاولة للرجال والنساء في الطبقة

وحضر انطلاقة البطولة ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية وأعضاء المؤسسات المدنية في الطبقة وذلك في صالة الاتحاد الرياضي في المدينة.

بعد الوقوف دقيقة صمت رحبّت الإدارية في الاتحاد الرياضي في الطبقة, شذى الحسين بكافة المشاركين في البطولة والحضور.

بدوره, هنّأ بوزان بركل الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, جميع اللاعبين واللاعبات بتنظيم البطولة الثانية على مستوى كافة المناطق وتمنى لهم الفوز والنجاح.

ويشارك في البطولة 73 لاعباً/ـة من شمال وشرق وسوريا ومن المقرر أن تستمر البطولة 3 أيام متتالية وسيتم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

(س ك/خ)

ANHA