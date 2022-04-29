​​​​​​​هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة تقيم مباراة ودية دعماً لمقاومة الكريلا

وفي خطوة لدعم مقاومة قوات الكريلا التي تتصدى لهجمات جيش الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، نظّمت هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة مباراة ودية لكرة القدم في ملعب فدنك الرياضي في ناحية كركي لكي وذلك تحت شعار" الكريلا كرامتنا".

وحضر المباراة العشرات من أهالي كركي لكي وأعضاء هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة.

وقبل بدء المباراة، وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى جيرو ميتاني عضو الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة كلمة، قال فيها" تجمّعنا اليوم من أجل مساندة ودعم قواتنا الكريلا التي تبدي أروع ملاحم البطولة ضد هجمات الاحتلال التركي".

واختتم كلمته بالتأكيد "نحن شباب وشابات روج آفا سند لقوات الكريلا؛ لأن الهجوم التركي على مناطق الدفاع المشروع هو هجوم على روج آفا"، مشدداً "سنستمر بنشاطاتنا حتى تحقيق النصر".

وانتهت المباراة بفوز فريق نادي سردم بهدفين مقابل هدف واحد.

(ك-ع /ف)

ANHA