​​​​​​​هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات تطلق حملة لتطهير المجتمع من المخدرات والعنف ضد المرأة

ووزعت هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات منشورات ورقية في شوارع مدينة كوباني تضمنت شرحاً عن أضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية على الفرد، أعراض الإدمان، والإشارة إلى أسباب تعاطي المخدرات.

في هذا السياق، تحدثت عضوة لجنة الشبيبة في مقاطعة كوباني، دجلة حسن، وقالت: "في إطار هذه الحملة وضعنا العديد من الخطط المستقبلية تتضمن إلقاء محاضرات عن تعاطي المواد المخدرة والعنف ضد المرأة وتنظيف المدينة من المهملات".

وأضافت قائلة "بالإضافة إلى ذلك سيتم توزيع منشورات ورقية عن مكافحة المخدرات والحد من العنف ضد المرأة، كما سيتم رسم جداريات في الشوارع الرئيسة بمدينة كوباني حول مواضيع الحملة الثلاث".

وأشارت دجلة إلى أن الهدف من هذه الحملة هو بناء مجتمع منظم وسليم من العملاء، وإرشاد الشبيبة إلى طريق الصواب وانشغالهم بما يفيد مجتمعهم.

وأكدت دجلة حسن على أن دولة الاحتلال التركي تستهدف الفئة الشابة بشكل خاص لتمارس عليها أساليب الحرب الخاصة الرامية إلى تفكيك المجتمع من أساسه؛ لأن الشبيبة يشكلون العمود الفقري للمجتمع.

هذا ومن المقرر أن تستمر الحملة التي بدأ بها شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في الـ 18 من آذار/ مارس المنصرم، بتنظيم محاضرات عن الحرب الخاصة وكيفية مواجهتها، وذلك بتنظيم محاضرات توعوية وتوزيع المنشورات الورقية وتكثيف النشاطات التنظيمية بين الشبيبة.

(م أ/ج)

ANHA