وقرات البيان من أمام مركز هيئة الشبيبة والرياضة في إقليم الفرات، اليوم، العضوة في الهيئة يارا محمد باللغة الكردية بحضور العشرات من أعضاء الهيئة.

وجاء في البيان: "الهجرة التي حصلت مؤخراً في المجتمع أصبحت واضحة جداً، إذ خرجت المئات العائلات وأكثرهم الشبيبة من تراب تحررت بدماء الشهداء، وهذه من خطط العدو الفاشي، دولة الاحتلال التركي. إذ يحاول عن طريق الحرب الخاصة إبعاد الشبيبة عن أرضهم وهويتهم وثقافتهم".

وأضاف البيان: "الحرب الخاصة الكبيرة هي الطائرات المسيرة التي تستهدف الشبيبة، ومؤخراً استهدفت الطائرات المسيرة شبان من مدينة كوباني بهدف زرع الخوف في قلوب الشبيبة لكي يتركوا أرضهم، ونحن هيئة الشبيبة والرياضة في إقليم الفرات نعلن عن بدء حملة باسم (لا للهجرة)".

وأكد البيان بأن: "مهما حاول العدو تهجير شبابنا عن طريق الحرب الخاصة التي يمارسها فسوف نقف بكل قوانا أمام مخططاته، وسنكون على خطى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وسنقف مثل الأبطال أمام العدو".

وجاء في ختام البيان: "ننادي كافة الشبيبة والمرأة الشابة من أجل الوقوف أمام العدو ".

(ج ع/م)

ANHA