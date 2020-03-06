​​​​​​​هيئة المرأة تزور وحدات حماية المرأة للتهنئة بيوم المرأة العالمي  

وتأتي الزيارة في إطار فعاليات الـ 8 من آذار، يوم المرأة العالمي.

الوفد ضم رئيسة هيئة المرأة لشمال وشرق سوريا جيهان خضرو, نائب رئيسة هيئة المرأة روكن ملا إبراهيم, الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في شمال وشرق سوريا شيرين قمر, رئيسة هيئة المرأة في إقليم عفرين زلوخ رشيد, الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال وشرق سوريا جيهان محمد.

واستُقبل الوفد من قبل القيادية في وحدات حماية المرأة آخين نوجان, وعدد من القياديات ومقاتلات وحدات حماية المرأة.

خلال الزيارة، تحدثت رئيسة هيئة المرأة لشمال وشرق سوريا جيهان خضرو قائلة:" زيارتنا اليوم بمناسبة الـ 8 آذار، يوم المرأة العالمي".

وبينت أنه مهما بلغت تضحياتنا فإنها لن تصل إلى تضحيات وحدات حماية المرأة ypj, لذلك نتمنى أن يكون هذا العام، عام تحرير المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية بدءاً من عفرين إلى سري كانيه, وكري سبي.

وقالت جيهان "إن قضيتنا واحدة, فجميعنا نُناضل من أجل تحقيق حرية المرأة, وستكون نهاية الدولة التركية المحتلة على يد وحدات حماية المرأة والشعب مثلما كانت نهاية أكبر تنظيم إرهابي مثل "داعش".

جيهان خضرو باركت في ختام حديثها الـ 8 من آذار على وحدات حماية المرأة، وعلى جميع نساء العالم.

وبدورها باركت القيادية في وحدات حماية المرأة آخين نوجان الـ 8 من آذار على نساء الإدارة الذاتية، ونساء العالم اللواتي يمثلن الـ 8 من آذار، ويقاومن بعزيمة وثبات.

في نهاية الزيارة، أهدت هيئة المرأة لشمال وشرق سوريا درعاً لوحدات حماية المرأة على تضحياتها, وبدورها قدمت مقاتلات ypj الورود للوفد.

(هـ إ/س و)

ANHA