أصدرت هيئة المرأة في إقليم الفرات بياناً، استنكرت فيه جريمة قتل الطفلة "ياسمين الحنطاوي" في مدينة منبج، وطالبت الجهات الأمنية والقضائية بمحاسبة الجناة وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم.

وأدلي بالبيان أمام مبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية بإقليم الفرات في مدينة كوباني، بحضور العشرات من عضوات وإداريات المؤسسات المعنية بالمرأة في الإقليم.

وقرأت الإدارية في مركز هيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة كوباني، نجاح مشي، البيان باللغة العربية.

وجاء في مستهله: "بخصوص جريمة القتل النكراء والوحشية التي وقعت بحق الطفلة ياسمين الحنطاوي، البالغة من العمر 5 سنوات، الخميس في الـ 27 شهر كانون الثاني الجاري، حيث استيقظ الأهالي في منبج على هذا النبأ البشع، والعثور على الطفلة مذبوحة بآلة حادة من الرقبة ومرمية في إحدى الحاويات"، تبيّن من خلال تحقيقات قوى الأمن الداخلي أن مرتكب الجريمة هو شقيقها الأكبر الذي يتعاطى المخدرات، وفق بيان كانت قد أعلنته في وقت سابق.

وعدت الهيئة الجريمة صرخة واضحة، واستهانة بالقانون المحلّي واستهتار بحياة الطفولة، كما عدتها خرقاً لقوانين حماية الطفل وتجاوزاً للأعراف العشائرية.

وأدانت هيئة المرأة في إقليم الفرات "العمل الإجرامي الذي لا يستوعبه العقل ولا يقبله المنطق المخالف لكل العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، ولجميع القوانين الدولية والعالمية وقوانين حماية الطفولة"، وطالب الجهات الأمنية والقضائية ومكاتب حماية المرأة بمحاسبة المجرمين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم".

(م ع)

ANHA