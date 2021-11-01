​​​​​​​هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا تحضّر لافتتاح دار لحماية الطفل في منبج

زار، اليوم، وفد من هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا، دار حماية الطفل في الحسكة، للتهنئة بافتتاح الدار والاطلاع على أوضاع الأطفال فيه.

وافتتحت هيئة المرأة في إقليم الجزيرة في الـ 26 آب المنصرم، دار حماية الطفل في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، بهدف تقديم الرعاية اللازمة للأطفال.

وتألف الوفد الزائر للدار من: رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جيهان خضرو، ونائبتها روكن ملا إبراهيم، والإدارية في المكتب القانوني لهيئة المرأة كفاء العواد.

واستقبل الوفد من قبل رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة زينب صاروخان، ونائبتها أفين قافور، والإدارية في دار حماية الطفل زينب كحيل.

وخلال اجتماعهن، دار النقاش بين الحاضرات حول أهمية افتتاح الدار الذي يعتبر خطوة نوعية ومهمة في هذه المرحلة والظروف الصعبة، وتطرقن إلى أوضاع الأطفال الصحية والنفسية وسير عملية تعليمهم ومسالة الرعاية المقدمة من قبل المشرفين والمربيات في الدار، كما قدمت الهيئة هدايا رمزية للأطفال.

وبيّنت نائبة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، روكن ملا إبراهيم، في حديث لوكالتنا، أن الهدف من زيارتهن هو التهنئة بافتتاح دار حماية الطفل في الحسكة، والاطلاع على وضع الأطفال من ناحية الرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى عملية التعليم.

كما أكدت على جهوزية هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتقديم الدعم اللازم للدار، وقالت: "نتحضر أيضاً لإنشاء مركز آخر لحماية الطفل في مدينة منبج، وافتتاحه خلال الفترة القادمة".

والجدير بالذكر، أن عدد الأطفال المسجلين حالياً في الدار وصل إلى 45 طفل/ـة من مختلف الأعمار، وتقدم لهم دروس تعليمية وترفيهية ودعم نفسي من قبل مشرفين ومربيات، ويتلقون الرعاية الصحية من قبل كادر صحي يشرف على الدار.

(بـ ر/س ر)

ANHA