​​​​​​​هيئة المرأة في إقليم الجزيرة تفتتح مركز "أهلاً سمسم" لتنمية الطفولة المبكرة في قامشلو

افتتحت هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، مركزاً لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك بهدف تنمية مهارات الطفل وتطوير شخصيته في التعامل مع محيطه، إلى جانب توعية ذويهم حول كيفية التعامل مع الطفل وتنشئته تنشئة سليمة.
المرأة 2022-09-07T16:28:00 قامشلو

حضر الافتتاح عضوات منسقية المرأة في إقليم الجزيرة، والعشرات من الأطفال وذويهم، وبدأ بإلقاء كلمة من قبل المعلمة في المركز غزال عنز، قالت فيها: "نهدف إلى تطوير المهارات اللغوية والذهنية للطفل، وكيفية تعامله مع من في مثل سنه".

كما أشارت إلى أن المركز الذي افتتح في حي قدوربك والواقع شرق قامشلو، سيساهم في توعية ذوي الأطفال أيضاً، حول كيفية تعاملهم وتواصلهم مع أطفالهم وتنشئتهم تنشئة سليمة، وذلك عبر معلمات مختصات.

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وكشفت المعلمة غزال عنز عن افتتاح الهيئة، لمركزين آخرين لتنمية الطفولة المبكرة، أحدهما في حي الآشورية بمدينة قامشلو والآخر في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو.

ويحمل المركز اسم "أهلاً سمسم"، ومقسم إلى قسمين، قسم يضم أصدقاء "أهلاً سمسم" وهو مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم  بين 3-8 أعوام، والقسم الآخر مخصص للعائلات الراغبة في متابعة وضع أطفالها.

(كروب/ي م)

ANHA


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