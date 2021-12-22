​​​​​​​هيئة الخدمات والبلديات في دير الزور تعقد اجتماعها السنوي

الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، حضره عدد من ممثلي لجان البلديات والخدمات بدير الزور ، وترأس الاجتماع الرئاسة المشتركة لهيئة الخدمات والبلديات محمد الحمادة وعائشة عبيد، حيث ناقشوا خلال الاجتماع الصعوبات التي واجهت جميع لجان الخدمات والبلديات في مناطق دير الزور، وذلك عبر قراءة وتقييم التقارير السنوية لكافة اللجان.

كذلك ناقش المجتمعون آلية تطوير عمل الهيئة والتي ركزت على أهمية تحسين الوضع الخدمي في دير الزور.

واختتم الاجتماع بوضع مخطط عمل لأعمال ومهام اللجان خلال العام الجديد.

(ع ع/ل)

ANHA