​​​​​​​هيئة الإدارة المحلية والبلديات تعد خطط العام المقبل بالتشاور مع الشعب

يعتمد نظام الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، على إدارة الشعب نفسه بنفسه، والعمل على توفير الخدمات للمجتمع وفق الحاجات المطلوبة على مبدأ الحياة الكومينالية والتشاركية في العمل.

وهذا ما تطبقه هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، حيث تُعقد اجتماعات دورية مع كومينات النواحي والمدن والبلدات والقرى، للنقاش حول أهم المشاريع التي يجب إنجازها وفق ما تتطلبه المصلحة العامة، وفق منظور تقديم المقترح والنقاش عليه.

ومنذ أواخر شهر أيلول المنصرم، عقدت الهيئة بالتنسيق مع لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو، اجتماعات متتالية، حيث اجتمعت في كل مرة مع كومينات ناحية أو بلدة مختلفة في المقاطعة؛ للاستماع إلى آرائها حول أهم المشاريع والحاجة الضرورية لها.

وخلال الاجتماعات التي عقدت حتى الآن، في نواحي تربه سبيه وجل آغا وديرك وتل حميس وتل براك، أثنى الأهالي على ما تقدمه بلديات الشعب من مشاريع خدمية على الرغم من ما تعانيه المنطقة، من حصار وهجمات متكررة للاحتلال التركي، وطالبوا بضرورة التركيز خلال مشاريع موازنة العام القادم، على مشاريع رئيسة، مثل تأهيل شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق وتأهيل طرق رئيسة وحل مشكلة انقطاع المياه في بعض المناطق.

الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب، أكد أنهم، بالتعاون مع لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو، مستمرون في عقد اجتماعات دورية مع الأهالي والكومينات والمجالس؛ للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم من مشاريع خدمية وتطوير عمل البلديات خلال عام 2023.

ونوّه إلى أنهم، وبعد الاستماع إلى مقترحات الأهالي ومشاكل المناطق، يحوّلونها إلى الدراسة وإمكانية التنفيذ وفق الإمكانات المتوفرة، بحسب الأولويات المقدّمة، وأن هذه الاجتماعات تحضيرية من أجل تحديد الموازنة وأن هناك اجتماعات أخرى خلال الفترة القادمة.

عرب أشار إلى أن هذه الاجتماعات تدل على الآلية الديمقراطية للبلديات ومشاركة الشعب في اتخاذ القرار وحل مشاكله بنفسه، وتبقى البلديات الجهة المنفذة لهذه القرارات، وأن الإدارة الذاتية تعمل على مبدأ العدالة الاجتماعية وإدارة نفسها بنفسها.

الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب، دعا المواطنين للمشاركة في هذه الاجتماعات وطرح مشاكلهم على الجهة المنفذة وطرح المشاريع ذات الأولوية التي يجب أن تنفذ.

(سـ)

ANHA