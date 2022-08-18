​​​​​​​هيئة الإدارات المحلية والبيئة تعيد تأهيل الطريق الأكثر حيوية في إقليم الجزيرة

باشرت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مشروع مد الطريق الواصل بين قرية بكو في الريف الشمالي لمدينة الحسكة والطريق الدولي بالأسفلت، بطول 16 كم وعرض 9 م.

وبدأت الآليات الهندسية التابعة للهيئة، بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة بقشط طبقة الإسفلت القديمة المتضررة.

ووفقاً لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، فإن "مشروع تأهيل الطريق الواصل بين مفرق حطين على الدولي ومدينة الحسكة يأتي ضمن خطة هيئة الإدارات المحلية والبيئة لتأهيل الطرق المركزية، لتخفيف العبء عن بلديات الشعب كي تتفرغ لمشاريع خدمة المدن والبلدات".

(ه إ/أم)

ANHA