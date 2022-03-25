​​​​​​​هيئة الدفاع والمبادرة السورية لحرية أوجلان تدعو المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ولا سيما CPT بزيارة عاجلة لإمرالي

وأصدرت هيئة الدفاع عن القائد أوجلان والمبادرة السورية لحرية القائد أوجلان بيانا مشتركا إلى الرأي العام استنكرت فيه استمرار العزلة المشددة بحق القائد أوجلان، وصمت المجتمع الدول والمنظمات الحقوقية على تلك الانتهاكات المنافية لحقوق الإنسان، وقالت في البيان:

"بتاريخ 25 آذار يكون قد مضى عام كامل على آخر عملية تواصل بين القائد أوجلان والعالم الخارجي وذلك من خلال المكالمة الهاتفية التي تمت بينه وبين أخيه في ذلك التاريخ, والتي تم قطعها ولم تتجاوز مدتها بضعة دقائق, ومنذ لك التاريخ وللآن ورغم الطلبات الدورية التي يتقدم بها مكتب العصر إلى النائب العام، إلا أنه لا يُسمح لمحامي القائد ولا لعائلته من زيارته والاطمئنان عليه.

إن نظام العزلة الذي يطبق في إمرالي يتنافى مع أدنى القيم الحقوقية والإنسانية ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.

وإن هذه العزلة يتم تطبيقها على مرأى ومسمع العالم ودون أن يصدر أي موقف من المؤسسات الحقوقية الأوربية وغيرها, الأمر الذي نعتبره اشتراكاً في تطبيق تلك العزلة القاسية الغير متماشية مع الحقوق التي تنادي بها تلك المؤسسات.

وإن الأمر الذي ننشده لهو أبعد من إلغاء العزلة المفروضة على القائد, إذ أنه حان الوقت لحرية القائد وخروجه من السجن , فقضية القائد أوجلان ليست قضية شخص بقدر ما هي قضية شعب, وإن العزلة المفروضة عليه وظروف الاحتجاز القاسية اللا قانونية ما هي إلا من تداعيات عدم حل القضية الكردية في تركيا, وإن السلام والديمقراطية لن يترسخا في تركيا والشرق الأوسط طالما أن هذه القضية معلقة, وإن هذه القضية سوف لن تُحل إلا من خلال التحاور المباشر مع القائد أوجلان.

وعليه ينبغي على جميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ولا سيما لجنة مناهظة التعذيب الأوربية CPT أن تقوم بزيارة عاجلة لسجن إمرالي للتثبت من وضع القائد أوجلان.

من هنا فإننا نطالب الدولة التركية من أجل إطلاق سراح القائد أوجلان ورفاقه المحتجزين معه في سجن إمرالي, وندعو جميع الشعوب الصديقة للشعب الكردي من أجل الوقوف معه في مطلبه المحق, وننادي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في كل العالم إلى الانضمام لنا في هذا المطلب والضغط على الدولة التركية من أجل تحقيقه, وإن تحقيقه يعني تحقيق السلام والحرية والديمقراطية لعموم شعوب تركيا والشرق الأوسط".

(ل)

ANHA