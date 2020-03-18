​​​​​​​هيئة الداخلية: على الجميع الالتزام بالقرارات وتوجيهات خلية الأزمة

وأصدرت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة، أمس الثلاثاء، جملة من القرارات والتوجيهات من شأنها الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح معظم الدول.

تضمنت إحدى بنودها إغلاق المقاهي ومراكز التجمع، وشرب الأراكيل والكافيتيريات ونوادي الإنترنت والصالات المغلقة، الرياضية والترفيهية.

وشددت هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة عبر وكالتنا على ضرورة التزام الجميع بالقرارات والتوجيهات الصادرة من خلية الأزمة، وأكدت أن الهيئة ستتخذ إجراءات صارمة بحق الذين لا يلتزمون بهذه القرارات والتوجيهات.

هذا، وأكدت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة عدم تسجيل أية إصابة في الإقليم حتى الآن.

تواصل لجان الصحة وبلديات الشعب في الإقليم حملة تعقيم المؤسسات والأماكن العامة.

وبدورها وجهت هيئة البلديات وحماية البيئة في إقليم الجزيرة نداء إلى كافة الأهالي بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، ورمي القمامة في الأماكن المخصصة لها.

(كروب/أ ب)

ANHA