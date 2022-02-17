​​​​​​​هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا تعلن رفع الحظر الجزئي عن شمال وشرق سوريا

أصدرت هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا تعميماً، ألغت بموجبه حظر التجول الجزئي الذي فرضته في شمال وشرق سوريا على خلفية هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في غويران بالحسكة، باستثناء مدينة الحسكة والهول ودير الزور.

وجاء في نص التعميم:

"إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا، ومحاولات الجهات الظلامية ضرب الأمن والاستقرار وضرب التعايش والسلم الأهلي الذي تتمتع به مناطقنا، من خلال تحريك خلاياها الإرهابية، ومنها الهجوم على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، فقد فرضت هذه الأحداث ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية على الأرض، من فرض الحظر وغيره، كما أن الجهات الأمنية والعسكرية أكدت على التضحية والفداء لدماء الشهداء وأنها أكثر عزيمة واحترافية من ذي قبل في مواجهة الإرهاب وحفظ أمن مناطقنا وأمان شعبنا. وكذلك أثبت أبناء شعبنا بكافة مكوناته أنهم السند الأكبر لهذه القوات من خلال الوعي الأمني وتقديم كافة أشكال الدعم لمساندة قواتنا لتنفيذ مهامهم على أكمل وجه.

وعليه تقرر ما يلي:

1ـ يلغى الحظر الجزئي في مناطق شمال وشرق سوريا اعتباراً من تاريخه، باستثناء مدينة الحسكة وناحية الهول ودير الزور.

2ـ يفرض الحظر الجزئي على (مدينة الحسكة ـ ناحية الهول ـ دير الزور) من تاريخه حتى إشعار آخر.

3ـ الحظر الجزئي في كل من (مدينة الحسكة ـ وناحية الهول ـ ودير الزور) من اساعة 60:00 السادسة مساء، ولغاية 60:00 السادسة صباحاً.

4ـ يستثنى من الحظر المؤسسات الخدمية والتي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار، كالأفران والمطاحن والمحروقات والبلديات والمراكز الصحية".

(ل م)