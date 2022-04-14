​​​​​​​هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة تفتتح مكتب تسجيل الدراجات النارية في الشدادي

بحضور الفعاليات الاجتماعية ووجهاء وشيوخ العشائر في ناحية الشدادي، مديرية المواصلات تفتتح مركز تسجيل الدراجات النارية في ناحية الشدادي، وخلال مراسم الافتتاح وقف الحضور دقيقة الصمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها عدة كلمات باسم المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة باركت افتتاح المركز.

الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات قال:" بالتنسيق بين مديرية المواصلات وقوى الأمن الداخلي ومديرية الترافيك تم افتتاح مركز تسجيل الدراجات النارية في ناحية الشدادي" .

وأضاف: "إن الغاية من افتتاح المركز هو تسجيل جميع الدراجات النارية المتواجدة في مناطق جنوبي الحسكة وذلك لتنظيم حالة السير في المدينة" .

ونوه الرئيس المشترك لهيئة الداخلية كنعان بركات " إن افتتاح المكتب جاء تداركاً للمسائل المتعلقة بالحالة الأمنية والاجتماعية الموجودة في هذه المناطق" .

واختتم بركات كلمته مباركاً لأهالي الشدادي وريفها افتتاح المركز وأكد مباشرة المركز بتقديم خدماته للأهالي.

ويذكر أنه في حين تجهيز أرضية مناسبة في الشدادي سوف تفتتح هيئة الداخلية مركزاً لتسجيل السيارات .

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ANHA