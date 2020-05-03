​​​​​​​هيئة البلديات تسمح لأصحاب البسطات بالعمل ضمن نواحيهم

ومراعاة لظروف الشعب لتدبير مردودهم اليومي في ظل الحصار الخانق على المقاطعة، سهلت هيئة البلديات في إقليم عفرين شروط الحظر لأصحاب البسطات، والذي فرضته الإدارة الذاتية في مقاطعة الشهباء سابقاً ضمن اجراءات حظر التجوال لتلافي ظهور وباء كورونا.

ومن خلال لقاء وكالتنا مع الرئاسة المشتركة لهيئة البلديات في إقليم عفرين والعضوة في خلية الأزمة ملك الحسين قالت :"كما شاهدنا إن وباء كورونا هو وباء عالمي، انهارت دول كثيرة أمامه، وباعتبار أن منطقة الشهباء تعدّ ذات أجواء ريفية حاولنا قدر المستطاع تسهيل شروط الحظر فيها".

وأضافت ملك أنه وفي الاجتماع الأخير لخلية الأزمة قررنا السماح بفتح جميع المحال التجارية، مع مراقبة الوضع لسلامتهم من تفشي وباء كورونا، وذلك بوضع الكمامات والكفوف والتعقيم المستمر.

وبخصوص البسطات الصغيرة والأسواق الشعبية قالت ملك :"لمنع حدوث التجمعات الكبيرة واحتمال انتشار الفيروس، اتخذنا قراراً بأن أصحاب البسطات يمكنهم عرض بضائعهم وأغراضهم في شوارع الناحية التي يقطنون فيها، ولا يسمح بتجمعهم في الأسواق الشعبية والبازارات كما السابق".

(ل ش-س خ/ل)

ANHA