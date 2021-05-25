​​​​​​​هيئة الاقتصاد: 26 مركزًا مجهزًا لاستلام القمح والشعير ونتوقع 500 ألف طن من القمح

يعد محصولي القمح والشعير من المحاصيل الاستراتيجية في مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن سوء الموسم الزراعي الحالي نتيجة الجفاف وقلة الهطولات المطرية، أثر على جودة المحصولين وكميتهما.

هذا وبدأ موسم الحصاد قبل أيام في المنطقة، بعد أن تلف أغلب الموسم البعلي واعتماد الفلاحين على الموسم المروي فقط.

وكانت الإدارة الذاتية قد حددت سعر شراء القمح بـ (1150) ليرة سورية للكيلو الواحد، و(850) ليرة سورية لكيلو الشعير لهذا العام.

سلمان بارودو الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا، وخلال تصريح له لوكالتنا قال إنه تم تجهيز26 مركزًا لاستلام محصولي القمح والشعير في المنطقة.

وبحسب بارودو، فإن 13 مركزًا في إقليم الجزيرة و5 مراكز في الرقة و3 في إقليم الفرات مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى صوامع البو عاصي في الطبقة ومركز في منبج و3 مراكز في دير الزور.

وأشار سلمان بارودو إلى أن مركز الاستلام تم تجهيزها من ناحية المخابر والكوادر المختصة والتعقيم بشكل جيد، وتحضير المستودعات للتخزين، مؤكدًا أن المحصول سيتم استلامه "دوكما" وفي الأكياس أيضًا.

وأضاف بارود أن التسعيرة التي وُضعت لمحصولي القمح والشعيرة ستخضع لنظام الدرجات وستكون الدرجة الأولى بالسعر المحدد ولكن الدرجة الثانية والثالثة والرابعة "لا يمكن أن نحدد سعرها كونها ستعتمد على نسبة الأجرام والشوائب وفق المقاييس العالمية، ولن يكون هناك رفض لأي درجة.

وعن الكمية المتوقع استلامها قال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة سلمان بارود "العام جاف وتضررت المحاصيل البعلية، وكان علينا صب جلّ اهتمامنا في المحاصيل المروية، وبحسب التقارير التي وردتنا من لجان الزراعة، يوجد لدينا300 ألف هكتار مزروعة بمحصولي القمح والشعير، ومن المتوقع استلام 500 ألف طن من القمح".

ويذكر أنه وتداركًا لاحتكار بعض التجار لمادتي القمح والشعير، أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعميمًا بتاريخ 28 نيسان المنصرم، منعت بموجبه نقل مادتي القمح والشعير بين الإدارات الذاتية الـ 7، وحتى بين منطقة وأخرى ضمن الإدارة الواحدة إلا بوجود شهادة منشأ من مديريات ولجان الزراعة، مرفقة بمهمة شحن رسمية من قبل شركة التطوير الزراعي للسماح بنقل المادتين.

ANHA