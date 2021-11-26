​​​​​​​هيئة الاقتصاد والزراعة: أرسلنا عيّنات من بذار القمح الأمريكية للمختبرات لفحصها

قدّمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 3 آلاف طن من بذار القمح المعقم لمناطق شمال وشرق سوريا، بعد موسم جفاف ضرب المنطقة تسبب بضعف إنتاج الأراضي الزراعية.

وتناقلت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق إشاعات تشير إلى أن البذار المرسلة غير صالحة للزراعة وتسبب ضرراً كبيراً في الأراضي الزراعية.

الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سلمان بارودو، أوضح أنهم أرسلوا عيّنات منه إلى مختبرات مركز البحوث الزراعية ومؤسسة إكثار البذار للكشف عنها وفحصها والتأكد من صلاحيتها للزراعة.

بارودو أكد أنهم ينتظرون ظهور النتائج الأولية لفحص سلامتها للبدء بتوزيعها على الفلاحين دعماً للموسم الزراعي.

(سـ)

ANHA