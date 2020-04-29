​​​​​​​هيئة الاقتصاد والزراعة تؤمن المبيدات اللازمة لمواجهة دودة

وقال الرئيس المشترك للهيئة سلمان بارودو" بالنسبة للحشرة السوداء (سونة) فقد ظهرت كثيراً في منطقة ديرك, وبشكل خاص في المناطق الحدودية مع تركيا, والسبب هو أن تركيا وفي هذه الفترة تقوم برش المزروعات بمبيدات طاردة للحشرات, لهذا تظهر عندنا بشكل كثيف".

وأردف" هذه الفترة بالتحديد هي فترة تفقيس بيوض الحشرة, ونحن أيضا حضرنا الدواء الطارد, ومن المفترض أن تبدأ عملية الرش اليوم للقضاء عليها".

ولفت بارودو إلى الاستعداد الجيد للموسم الزراعي "حضرنا لمكافحة هذه الآفة خلال هذا العام بشكل جيد, من حيث تأمين الدواء وتجهيز المرشات"، مبينا أن عملية الرش "ستبدأ من ديرك وصولا إلى الدرباسية".

(أ ك/م)

ANHA