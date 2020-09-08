​​​​​​​هيئة الاقتصاد والزراعة تقرر إجراء عملية التنظيم لجميع الأراضي الزراعية

أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة قرارًا، حمل الرقم/ 9/ بصدد تحسين سير العمل وتطبيق الدورة الزراعية.

وجاء في القرار:

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل وتطبيق الدورة الزراعية ومن أجل تنوع المحاصيل الزراعية.

قررت ما يلي:

1 – تُجرى عملية التنظيم الزراعي لجميع الأرضي الزراعية المروية والبعلية.

2 – إبراز ثبوتيات ملكية الأرض عند القيام بعملية التنظيم الزراعي، وذلك إلى الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية سواء كانت أملاك خاصة أو أملاك عامة، وذلك بين الفترة الزمنية 8 / 9 / 2020 إلى 31 / 12 / 2020.

3 – جميع حالات استثمار الأراضي الزراعية يجب أن تكون مرفقة بعقد مزارعة من اللجان والمراكز الزراعية.

4 - تعطى مناشئ نقل المحاصيل الزراعية بناء على التنظيم الزراعي.

(س آ/ أ ب)

ANHA