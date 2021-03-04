​​​​​​​هيئة الاقتصاد والزراعة تمنع صيد الأسماك خلال فترة تكاثرها

أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا تعميمًا، منعت من خلاله صيد الأسماك والإتجار بها وتسويقها، اعتبارًا من تاريخ 5/3/2021 ولغاية 9/ 5/2021، وأشارت إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع الراحة البيولوجية وبدء موسم التكاثر، من أجل تنمية وزيادة أعداد الثروة السمكية.

وخلال التعميم الذي حمل الرقم (2) لعام 2021، قالت الهيئة إنه يسمح بالإتجار بأسماك أحواض التربية بعد الكشف والموافقة من قبل لجنة الثروة الحيوانية المعنية بذلك، بالإضافة إلى السماح بإدخال "أصبعيات الأسماك" لأحواض التربية.

هذا وأكدت الهيئة في تعميمها أن أي مخالفة لذلك، يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.