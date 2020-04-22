​​​​​​​هيئة الاعيان: ما يحصل في زينه ورتي يخدم الاجندة التركية

تستغل الدولة التركية النزاعات بين الأحزاب الكردية، حيث تقوم بقصف منطقة زينه ورتي، وتسعى إلى تعميق النزاعات بين الكرد، لافتعال اقتتال كردي- كردي.

وفي هذا السياق اصدرت هيئة أعيان شمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً إلى الرأي العام بصدد التوتر الحاصل في باشور كردستان بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني.

وجاء في البيان الذي قرأ في مكتب هيئة اعيان شمال وشرق سوريا من قبل عضو ديوان الهيئة حكم خلو. "نحن في هيئة أعيان في شمال وشرق سوريا من خلال متابعتنا للتطورات والأحداث الجارية في الشرق الأوسط عامةً، وفي زينه ورتي( جنوب كردستان) خاصةً، من تحشدات عسكرية تثير لدينا الكثير من المخاوف والقلق لما ستؤثر مستقبلاً على الوضع الكردي خاصةً، وضرب مكتسباته في جنوب كردستان والعراق والأجزاء الأخرى، ومكتسبات جميع شعوب المنطقة"

ونوه البيان إلى أن هذه التحشدات العسكرية ستكون بمثابة خطر على تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والتي حققت السلام والتعايش السلمي بين مكوناته والوضع السوري عامةً، ونرى إن هذه التطورات والتحشدات لا تخدم سوى الأجندة التركية بإعادة أمجاد الهيمنة العثمانية من خلال حزب العدالة والتنمية لاحتلال ارضي دول الجوار.

واستذكر البيان في النهاية تصريح السيد مسعود برزاني بأن (الاقتتال الكردي- الكردي خط أحمر) واكد على ضرورة التحكم إلى العقلانية والحوار لحل الخلافات.

وناشد البيان الأطراف المعنية والقوى الكردستانية والقوى الدولية التحرك وفق منطق مصلحة المنطقة وشعوبها بما يخدم القضاء على الإرهاب والاستبداد.

(ب ر – س ب/أ ب)

ANHA