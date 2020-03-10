​​​​​​​هيئة أعيان شمال وشرق سوريا يفتتح مقره الرئيسي في الحسكة

المقر الذي افتتح في حي العمران بمدينة الحسكة، سيعمل على توطيد أواصر العيش المشترك والأخوة بين المكونات السورية، والتحاور مع الإدارات الذاتية لتقديم الاقتراحات تخص شؤون المجتمع.

كما وتهدف الهيئة إلى تكامل وتضامن جميع مكونات شمال وشرق سوريا, مع إدارته المدنية والعسكرية.

وحضر مراسم افتتاح المركز, مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ريزان كلو, رئيس مجلس أعيان الحسكة عبدالله الكندار وعضو ديوان هيئة أعيان العشائر في شمال وشرق سوريا حكم خلو، بالإضافة إلى العديد من وجهاء العشائر العربية والكردية, ومنها "البكارة, الكيكان, الجبور، الشمر, الطي, النعيم, الدقورية وعشيرة الشرابيين".

وحول أهمية المركز وهدفه ألتقت وكالة أنباء هاوار مع عضو هيئة أعيان شمال وشرق سوريا من عشيرة الشرابيين محمد عبيد, الذي أوضح أن "الهدف من افتتاح هذا المكتب، هو لم شمل جميع العشائر الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا".

وبيّن محمد عبيد, أنه في الوقت الراهن يتطلب منهم التكاتف والتلاحم للتصدي لكافة الهجمات البربرية التي تشنها الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا, والدفاع عن الوطن.

وجه رسالة باسم مكتب هيئة الأعيان إلى كافة مكونات المنطقة, ودعاهم إلى دعم قوات سوريا الديمقراطية, وطرد الإرهابين والاحتلال التركي من مناطق شمال وشرق سوريا.

أما عضو مجلس هيئة أعيان شمال وشرق سوريا أمير عبدين بدرخان, قال "هدف المكتب هو متابعة شؤون المدنيين والمجتمع المدني, وحل قضاياهم ومشاكلهم، نحن شعب لا نتجزأ, دمائنا واحدة ودماء شهدائنا التي امتزجت دليل قوتنا".

طالب أمير بدر خان, بضرورة عقد الحوار السوري السوري, للتغلب على الاحتلال التركي وإعادة المناطق المحتلة.

(ج إ/هـ ن)

ANHA