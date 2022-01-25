​​​​​​​هيئة أعيان شمال وشرق سوريا تطالب بالاعتراف بالإدارة الذاتية لحل معضلة داعش

وأدلت هيئة أعيان شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، ببيان إلى الرأي العام، تعليقاً على هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة.

وقرئ البيان من قبل الشيخ عمر الخمري من قبيلة الولدة، من مركز الهيئة في مدينة قامشلو، بحضور عدد من أعيان ووجهاء العشائر في شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان:

"تزامن الهجوم والعصيان الذي تم في سجن الصناعة بالحسكة الذي يحوي قرابة 5000 إرهابي داعشي مع الهجوم التركي الشامل ومرتزقته على خطوط التماس، وكذلك تناغم خطاب النظام السوري على لسان وزير خارجيته معهم، وهذا يؤكد أن المؤامرة كانت كبيرة والقضية لم تكن تحرير عدد من الإرهابيين، إنما ضرب الإدارة الذاتية واختلاق فوضى في مناطقها ليدخل التركي الإخواني والنظام من باب الفوضى ويتخذه مبرراً.

إننا عشائر ووجهاء العرب، والكرد، والكلدوسريان، ومن كافة الأديان، ندين ونشجب التدخل التركي عبر أدواته (داعش أولاً) ونستغرب موقف النظام الذي قلب الحقائق لما يجري في الحسكة، وكان حرياً بخطابه أن يجمع السوريين في حالة وطنية ترتقي إلى حوار وطني سوري؛ للوصول إلى الحل السياسي للأزمة السورية.

كما نؤكد دعمنا الكامل لقواتنا العسكرية (قسد) والأمنية (الأسايش) في مواجهة الإرهاب والفتنة، ونؤكد دعمنا للإدارة الذاتية التي تمثل النموذج الأمثل لسوريا المستقبل المتنوعة أثنياً ودينياً.

ونناشد قوات التحالف الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية المعنية الاعتراف بالإدارة الذاتية ودعمها سياسياً وعسكرياً؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في مناطقها وتحريك ملف أسرى داعش لدى الإدارة وإيجاد الحلول لها".

(س ر)

ANHA