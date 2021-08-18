أصدرت هيئة الصحة واتحاد الأطباء والصيادلة في إقليم الجزيرة، اليوم الأربعاء، بيانًا أدانت فيه الهجوم الوحشي اللا إنساني على المدنيين العزل في قضاء شنكال.

ويأتي البيان على خلفية استهداف طائرات للاحتلال التركي مركز مدينة شنكال، مما أدى إلى استشهاد القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن، فيما استهدفت أمس الثلاثاء، مشفى قرية السكينية في شنكال، مما أدى إلى وقوع 8 شهداء و4 جرحى جراء ذلك، الأمر الذي أثار سخطا شعبيًا واسعًا وسط ردود أفعال شعبية مناهضة لهذه الهجمات داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه الهجمات.

وأوضح البيان الذي قرئ من قبل الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، إقبال الصالح، بحضور عدد من الأطباء والممرضين والمختصين الفنيين، أمام مستشفى القلب والعين بمدينة قامشلو، "خلال اليوميين الماضيين قامت طائرات الدولة التركية الفاشية بالهجوم على مستشفى عام في قرية السكينية في قضاء شنكال، مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين ووقوع عدد من الجرحى، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن".

وأشار البيان إلى أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حتى الآن، بسبب وجود عدد منهم تحت الأنقاض، جراء قصف المستشفى ثلاث مرات على التوالي في اليوم نفسه.

هذا، ودانت هيئة الصحة واتحاد الأطباء والصيادلة والهلال الأحمر الكردي لإقليم الجزيرة في بيانهم "الهجوم الوحشي اللا إنساني بحق المدنيين العزل"، مناشدة "كافة دول العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الهجمات الوحشية للدولة التركية الفاشية ضاربة عرض الحائط كل القوانين والمعايير الدولية".

(ي م)

ANHA