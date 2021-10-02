​​​​​​​هيئات ومكاتب المرأة في الإدارة الذاتية تحدد نسبة لدعم مشاريع المرأة

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في الرابع من شهر أيلول الجاري، حضرته كافة هيئات ولجان المرأة والتنظيمات النسائية في الإدارة الذاتية في الرقة ودير الزور ومنبج، وذلك بهدف توحيد مشاريع المرأة وتقديم المزيد من الدّعم لهن.

وبهذا الصدد، قالت نائبة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سويا، روكن ملا إبراهيم، إنه في الاجتماع الرسمي الذي حضرتهُ كافة منسقيات المرأة في الرقة إقليم الفرات، تم تخصيص نسبة 10% من ميزانية كل هيئة ومكتب ولجنة للمرأة في الإدارة الذاتية لفتح مشاريع تسهم في دعم اقتصاد المرأة.

وأشارت روكن إبراهيم إلى أن هيئة المرأة في الإدارة الذاتية، ستعمل على عقد اجتماع مماثل لكل من إقليم الجزيرة وعفرين والفرات، للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة آلية توحيد كافة المشاريع التي تصب في خدمة المرأة واقتصادها.

هذا، وذكرت روكن ملا إبراهيم أن هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بصدد افتتاح بعض المشاريع مثل "افتتاح روضة تحتضن أطفال النساء العاملات ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وذلك بهدف تأمين الرعاية الصحية لأطفالها أثناء أوقات الدوام"، مع نهاية العام الجاري.

وبحسب روكن ملا إبراهيم، فإنه يتم دراسة ومناقشة فتح معمل للمناديل الورقية في مدينة الحسكة، خدمة للنساء الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى افتتاح دور للنساء المُسنات والنساء اللواتي لا مأوى لهن".

(ر ع / ي م)

ANHA