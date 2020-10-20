​​​​​​​هيئات الإدارة الذاتية طالبت الوفد السويدي تقديم الدعم لها مباشرة وليست عبر حكومة دمشق

جاءت مطالبات هيئات الإدارة الذاتية تلك خلال اللقاءات المنفصلة التي جمعتها مع وفد ممثلي الخارجية السويدية الذي يزور مناطق شمال وشرق سوريا منذ يوم السبت الماضي, وبعد ان كان قد عقد الوفد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, وقيادة قوات سوريا الديمقراطية والأحزاب الكردية في المنطقة.

وفي مسعى من الوفد السويدي الاطلاع على أوضاع المنطقة من الناحية الصحية وما تحتاجه المنطقة, التقى اليوم الوفد السويدي في مدينة قامشلو شمال وشرق سوريا, بكلا من "مكتب الشؤون الإنسانية والمنظمات, وهيئة الصحة" .

اللقاء الأول جمع بين كلا من الوفد السويدي الممثل بكلا من "رئيس الوفد المبعوث الخاص بالملف السوري في وزارة الخارجية السويدية بير أورنيوس، مسؤول الملف الإنساني والمساعدات في وزارة الخارجية السويدية توماس ماركوس، مسؤولة منظمة السويدية الحكومية المعروفة ب" سيدا " لوسي ", مع الرئيس المشترك لمكتب الشؤون الإنسانية والمنظمات فرهاد حمو, ونائبه سامي دندل.

بين فيها مكتب الشؤون الإنسانية عن اعداد المنظمات الدولية والجمعيات المحلية العاملة في المنطقة, وعن ارتباط تلك المنظمات والجمعيات, ومناطق انتشارها, ونقاط خدماتها, الى جانب ما يستلزم من حاجات أساسية لدعم أهالي المنطقة على الصعيد الإنساني, وما تحتاجه الإدارة الذاتية من مستلزمات لخدمة المخيمات المنتشرة في مناطق ادارتها".

اما القاء الثاني فجمع الوفد السويدي, مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, حضره الى جانب ممثلي الخارجية السويدية الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى, ونائبه محمود العبدالله.

تحدث في بدايتها الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى, تطرق في حديث الى الصعوبات التي تعاني منها المنطقة على الصعيد الصحي, ولا سيما تخاذل منظمات الصحة العالمية, والمنظمات الدولية المعنية بقطاع الصحة, في تقديم المساعدات لمؤسسات الصحية التابعة للإدارة الذاتية ولخدمة المواطنين.

وقال مصطفى "المنطقة بحاجة الى دعم في القطاع الصحي ولا سيما في المرحلة الراهنة لما يشهده العالم من جائحة كورونا, وكما ان المنطقة تعاني من قلة الإمكانيات الصحية المتوفرة لتقديم الرعاية الصحية للأهالي, وضرورة تحرك المنظمات في هذا السياق".

وحول مخرجات اللقاء قال نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية محمود العبدالله لوكالتنا :"ناقشنا اهم الصعوبات التي تعترض القطاع الصحي في شمال وشرق سوريا, وتم التركيز على موضوع كوفيد_19, والمعوقات التي تعترضنا خلال هذه الازمة".

وأضاف "قدمنا رؤيتنا حول طرق المساعدة بما يخص القطاع الصحي هذا, وفي الحقيقة هناك وجهات نظر مشتركة وتفهم الوفد الزائر مطالبنا, ووضعناهم في صورة الوضع حول الصعوبات التي تعترضنا وحول كيفية تحسين هذا القطاع".

واكد العبدالله الى انهم توصلوا الى آلية التواصل بين الطرفين, لتقديم المساعدة للمنطقة, وان الجانب السويدي ركز على انهم سيعملون على دعم بعض المنظمات للتعامل بشكل مباشر مع الإدارة الذاتية دون اللجوء للتعامل مع المنطقة عبر حكومة دمشق.

هذا وتوجه الوفد السويدي من مدينة قامشلو باتجاه ناحية عامودا للاجتماع مع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي والتشريعي لإقليم الجزيرة, حسب برنامج الوفد.

(كروب/ل)

ANHA