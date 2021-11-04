​​​​​​​هيئات الإدارة المحلية والبلديات تضع خطط عملها للعام القادم

وحضر الاجتماع الذي عقد بحضور الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا جهاد عمر، وريما الرومانس ونائبتهما ميديا بوزان إلى جانب رئاسات لجان البلديات في الأقاليم السبعة التابعة للإدارة الذاتية، وناقشت خلالها أبرز المشاريع التي نفذتها خلال عام 2021م.

الاجتماع عُقد في قاعة الاجتماع بالمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث افُتتح بالوقوف دقيقة صمت، وعرضت بعدها كل لجنة أعمالها خلال العام الماضي وخطط عملها للعام القادم.

وتركّز النقاش خلال الاجتماع حول المشاريع الأكثر حيوية وأهمية، وحسب الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية التي تخدمها، ليتم وضعها ضمن الأولويات، وخاصة مشاريع الطرق العامة والصرف الصحي.

نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في الإدارة الذاتية ميديا بوزان أوضحت "أن مشكلة نقص مادة البيتومين التي كانت سبباً في رداءة الطرقات والتأخر في إنجازها، تم حلها بشكل جذري بعد افتتاح مصفاة البيتومين التي ستغطي كافة احتياجات المشاريع، وسيتم توزيع الميزانية لكل لجنة في الإدارات المدنية والذاتية لتنفيذ كافة المشاريع المتأخرة والمقررة خلال الخطط القادمة وخاصة تعبيد الطرقات ضمن المدن الرئيسة، بالإضافة الى الطرق الحيوية".

ومن ضمن المشاريع الأخرى، حسب ميديا بوزان، هي المشاريع البيئية وإعادة الحياة للغابات وتشجيرها، الأمر الذي سيساهم في عملية التوازن البيئي، إلى جانب إنشاء مخابر بيئية وحل مشكلة مكبات النفايات الرئيسة القريبة من المدن.

وأشارت ميديا أيضاً، لوجود خطة عمل لصيانة كراجات النقل الداخلي والخارجي، وإنشاء قبّانات على الطرق المركزية والطرق العامة والطرق التي تربط ما بين المدن والريف، بالإضافة إلى صيانة كافة الجسور في الطبقة والرقة ودير الزور وإقليم الجزيرة.

والجدير بالذكر أن الهيئة بصدد الانتهاء من كبرى مشاريعها وهو الطريق العام الواصل بين الحسكة والرقة (أبيض) والذي تأخر إنجازه بسبب نقص مادة البيتومين الأساسية للمشاريع الطرقية، واستأنفت العمل به منذ فترة وجيزة وأنهت أكثر من 160 كم منه خلالها.

(ر ع/مـ)

ANHA