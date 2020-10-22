​​​​​​​حيدر العبادي يرفض اتّفاق شنكال: لن يحلّ المشكلة ويعبّر عن مصالح ضيّقة

وقال حيدر العبادي بتصريحات صحفية نشرها ائتلاف النصر على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لسنا مع سياسة الحكومة الحالية بتعاملها مع الملفات العالقة مع إقليم كردستان ومنها اتفاق سنجار، ونرى فيها غموضاً وتخادماً، وهذا لن يؤسس لعلاقات شفّافة وراسخة، ولن يحل المشكلة" .

وأوضح: "يجب ألّا يفهم من قولي أنّي متصلّب تجاه الكرد، كلا، أنا مع الحلول الدستورية العادلة لضمان التعايش والسلام والرخاء للجميع. وأنا لست عدواً للكرد، أنا مع شعبي الكردي ونضاله التاريخي ومطالبه الحقة، فقط أنا طالبت ومارست واجباتي الدستورية بحفظ وحدة الدولة وسيادتها، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع مواطني الدولة على تنوعهم الديني والطائفي والقومي".

وأضاف العبادي: "على الحاكم أن يكون أميناً بحكمه وغير منحاز لطرف أو يتخادم مصالحياً على حساب مصالح الشعب والدولة، وهذا ما قمت به وحاول الآخرون التشويه عليه أو تحريف مقاصده. مشكلتي كانت مع القوى المستفيدة وليس مع الشعب، أردت وأريد تحرير الشعب والدولة من الاشتغال بهما وتجييرهما للمصالح الضيقة".

وأعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، في الـ 9 من تشرين الأول الجاري، توصلهما إلى اتفاق حول إدارة شنكال، دون أخذ رأي أهالي شنكال الذين تعرّضوا لأبشع المجازر والانتهاكات على يد داعش إثر تخاذل قوات الحكومتين بعين الاعتبار.

(ي ح)