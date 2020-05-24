​​​​​​​هيبة أمريكا على المحك: بدء وصول الوقود الإيراني لمياه فنزويلا

دخلت أول ناقلة نفط من بين خمس ناقلات إيرانية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا يوم السبت حاملة وقوداً لهذا البلد الذي يواجه نقصاً حاداً في البنزين رغم تحذير مسؤول أمريكي من أن واشنطن تدرس القيام برد على هذه الشحنات، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت بيانات "ريفينيتيف أيكون" لتعقب حركة السفن أن الناقلة وصلت إلى مياه فنزويلا في نحو الساعة 7.40 مساء بالتوقيت المحلي (11.40 بتوقيت غرينتش) بعد مرورها شمالي دولة ترينداد وتوباغو في الكاريبي.

وقال طارق العيسمي نائب الرئيس الفنزويلي للشؤون الاقتصادية والذي عين في الآونة الأخيرة وزيراً للنفط على تويتر في وقت سابق "السفن من جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة موجودة الآن في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".

وعرض التلفزيون الرسمي الفنزويلي مشاهد استعداد سفينة وطائرة للبحرية للقاء الناقلة.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي قد تعهد بأن يرافق الجيش الناقلات فور وصولها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده بسبب ما وصفته السلطات بتهديدات الولايات المتحدة.

ويحمل أسطول الناقلات في المجمل 1.53 مليون برميل من البنزين والألكيلات لفنزويلا حسبما قالت الحكومتان ومصادر وتقديرات موقع "تانكر تراك دوت كوم" المتخصص في تعقب حركة الناقلات.

وسببت الشحنات مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث يخضع البلدان للعقوبات الأمريكية.

وقال مسؤول كبير إن واشنطن تدرس إجراءات للرد، دون أن يذكر تفاصيل بشأن الخيارات المطروحة.

وعززت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة وجودها في الكاريبي استعداداً لما تقول إنه توسيع لعملية مكافحة المخدرات.

ولكن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جوناثان هوفمان قال يوم الخميس إنه لا علم له بأي عمليات تتعلق بالشحنات الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية أن الرئيس حسن روحاني قال يوم السبت إن بلاده سترد إذا سببت الولايات المتحدة أي مشكلات للناقلات التي تحمل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع أمير قطر "إذا تعرضت ناقلاتنا في منطقة البحر الكاريبي أو في أي مكان في العالم لأي متاعب من قبل الأمريكيين، فإنهم سيواجهون في المقابل متاعب أيضاً".

(م ش)