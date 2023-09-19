​​​​​​​هوية شهداء الهجوم على مطار في السليمانية

أصدرت قوات مكافحة الإرهاب في باشور كردستان CTG، التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني YNK اليوم، بيانا مقتضبا نشرته على موقعها الرسمي، كشفت من خلاله عن هوية المقاتلين الـ3 الذين استشهدوا في الهجوم الذي تعرض له مطار عربت في السليمانية يوم أمس.

وتعرض المطار لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي بعد ظهر يوم أمس، أدى لاستشهاد 3 مقاتلين من قوات مكافحة الإرهاب في باشور كردستان، وإصابة 3 آخرين.

وقالت القوات: "الهجوم الذي نفذه عملاء أجانب وجواسيس محليون، إن المهاجمين والخونة الذين شاركوا في هذا الهجوم لن يفلتوا من العقاب والثأر لشهدائنا هو واجبنا ولن ندع دماءهم تذهب سدى”.

وكشفت أسماء الشهداء الـ3 "هيوا قادر حسين من مدينة كركوك، إيفان عدنان حسين من مدينة كركوك، رابر أنور محمد من بلدة ماوات".

(أم)

ANHA