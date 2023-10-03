​​​​​​​هوية المقاتلَين اللذين نفّذا العملية الفدائية في أنقرة

جاء ذلك خلال بيان كتابي أصدرته اليوم، القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG)، جاء في نصه:

"كنا قد أعلنّا أنّ وحدة تابعة لكتيبة الخالدين نفذت عملية فدائية ضدّ وزارة الداخلية للدولة التركية في الساعة الـ 09:30 من الأول من تشرين الأول 2023، وأوضحنا بأننا سنكشف المعلومات التفصيلية عن هوية رفيقينا الفدائييَن لاحقاً.

وحدتنا الفدائية التي نفذت هذه العملية المهيبة والتاريخية وبطريقة احترافية تتألف من رفيقينا روجهات زيلان (أوزكان شاهين) وأردال شاهين (حسن أوغوز). هز رفيقانا روجهات وأردال العدو القاتل المستعمِر بهذه العملية البطولية التاريخية، ووضعا بصمتهما على هذه المرحلة وأصبحا رمزاً.

ونحن نتقدم بالعزاء لعائلتي رفيقينا وعموم شعبنا الكردستاني والوطني. ونتعهد بالولاء لأسلوب الرفاقية والحياة الآبوية، النهج النضالي، الوقفة الفدائية، الاحترافية، قوة الانتقام الكبيرة لشهدائنا الفدائيين في كتيبة الخالدين حتى النهاية، كما سنبقى ممتنين حتى النهاية لعمليتهم الكبيرة التي تفرض علينا النصر، والعمل على تتويج نضالهم بالنصر بكل تأكيد.

هوية الكريلا منفذي العملية الفدائية، بحسب البيان هي كالتالي:

الاسم الحركي: روجهات زيلان

الاسم والنسبة: أوزكان شاهين

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: إيبك- محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 تشرين الأول 2023/ أنقرة.

الاسم الحركي: أردال شاهين

الاسم والنسبة: حسن أوغوز

مكان الولادة: ميرسين

اسم الأم- الأب: رمزية- عبد السلام

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 تشرين الأول 2023/ أنقرة".

(س ر)