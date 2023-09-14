​​​​​​​هونغ كونغ تغلق المدارس بعد تحذير من أمطار غزيرة

أغلقت هونغ كونغ المدارس، اليوم، بعدما أصدرت السلطات ثاني أعلى تحذير من سقوط أمطار وحذرت من فيضانات عارمة، بعد أيام من تعرض المدينة لموجة أمطار هي الأكثر غزارة منذ 140 عاماً.

وأصدر مرصد الأرصاد الجوية التحذير "الأحمر" قبل السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، قائلاً إن منسوب مياه المطر تجاوز 50 مليمتراً خلال ساعة، ومن المرجح أن يستمر هطول الأمطار.

وأضاف: "المطر الغزير سيجلب سيولاً وستحدث فيضانات أو من المتوقع حدوثها في المجاري المائية".

يأتي هطول أمطار غزيرة بينما ما زالت المدينة تصلح الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار هايكوي الذي مر قرب الجزيرة في الأيام القليلة الماضية، حيث ذكرت تقارير أن هذه الأمطار لم تشهد لها مثيلاً في الصين، منذ بدء تسجيل بيانات الطقس عام 1884.

(م ش)