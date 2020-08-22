​​​​​​​هوك: واشنطن لا تحتاج إلى إذن أحد لتفعيل عقوبات إيران

وقال إن إيران تنتهك التزاماتها في الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن شروط تفعيل عقوبات إيران "سناب باك" متوافرة.

وأضاف هوك "كان على مجلس الأمن مسؤولية تمديد قرار حظر السلاح على إيران"، وأكد إن مجلس الأمن سيعيد فرض العقوبات على إيران خلال شهر، متهمًا باريس ولندن وبكين بالإخلال بواجبهم إزاء عقوبات طهران.

أتى ذلك، بعدما عارضت دول أوروبية، في بيان الخميس، مسعى واشنطن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، إنه ليس بوسعها دعم التحرك الأميركي، قائلةً إن الخطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع إيران.

كما قالت الدول الثلاث في بيان مشترك "من أجل المحافظة على الاتفاق، نحث إيران على العدول عن كل الإجراءات التي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وعلى العودة إلى الامتثال الكامل (لبنود الاتفاق) دون تأخير".

هذا وقدمت واشنطن، الخميس، رسميًّا طلب تفعيل آلية الزناد - الإعادة التلقائية - لعقوبات شاملة على إيران، حيث تسلمت الأمم المتحدة رسالة أميركية بتفعيل العقوبات على إيران لعدم التزامها بالاتفاق النووي والقرار 2231.

(ش ع)