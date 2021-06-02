​​​​​​​حوادث غامضة مستمرة... حريق جديد في سفينة إيرانية

وأعلنت بحرية الجيش الإيراني أن حريقًا اشتعل على متن سفينة تابعة لها بالقرب من ميناء جاسك، مؤكدة إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة دون وقوع إصابات.

كما أضافت، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" أنه تمت السيطرة على النيران التي اشتعلت فجر الأربعاء في سفينة التدريب خارك التي كانت في مهمة في المياه الدولية قبل أيام قليلة".

وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها عام 1984.

وتزن تلك السفينة اللوجستية الحربية العملاقة 33 ألف طن، وقد تم استبدال العديد من المعدات والمراجل وأنظمة الدفع فيما بصورة كاملة سابقًا.

كما يبلغ طولها 207 أمتار وعرضها 26.5 متر وسرعتها نحو 39.8 كيلومترًا في الساعة. وتضم منصة لهبوط المروحيات، كما تحمل على متنها أربعة مدافع وأربعة رشاشات من عيار 12.7 مم.

يأتي هذا الحادث الغامض ليضاف إلى سلسلة من الحوادث السابقة التي استهدفت سفنا إيرانية في عرض البحر، فيما اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالضلوع فيها، وهو ما نفته الأخيرة.

(ش ع)