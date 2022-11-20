​​​​​​​هذه هي الوحشية التركية التي تعجز الكلمات عن وصفها

قصفت طائرات دولة الاحتلال التركي بعد منتصف ليلة أمس سيارةً في قرية تقل بقل في ديرك. ما أسفر عن استشهاد شخصين. وقد توجّهت مجموعة من المواطنين بعد هذا الهجوم إلى موقعه وأدلوا ببيانٍ للإعلام. بعد البيان وقبل أن يتفرّق هؤلاء المواطنون عاودت طائرات الاحتلال التركي وقصفت المنطقة مرّة أخرى. الأمر الذي أسفر عن استشهاد 7 أشخاص بينهم مراسل وكالتنا عصام عبد الله، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين.

وتُظهر المشاهد التي صوّرت عقب الغارة الأولى بيان هؤلاء المواطنين الذين أعربوا فيه عن استيائهم واستنكارهم لهذه الهجمات. فيما تُظهر المشاهد التي صُوّرت عقب البيان؛ آثار قصف الاحتلال التركي. فقد أسفر هذا القصف عن استشهاد وإصابةٍ عددٍ ممن أدلوا بالبيان ولكن لم تتّضح هوياتهم بعد.

كما تُظهر المشاهد ضحايا هذا القصف والأضرار التي لحقت بالمباني. فهذه المشاهد التي تسلّط الضوء على وحشية الاحتلال التركي لا تدع مجالاً لأي كلام.

(ر)