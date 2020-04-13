​​​​​​​حصيلة وفيّات كورونا في نيويورك تتجاوز العشرة آلاف وفاة

وتبقى المنطقة المذكورة الأكثر تضرّراً بالوباء في الولايات المتّحدة رغم أنّ الحاكم أفاد أنّ تباطؤه في ولاية نيويورك يتأكّد.

من جهته، قال مسؤول طبّي أميركي كبير اليوم الاثنين إنّ تفشّي فيروس كورونا المستجدّ قد يصل إلى الذروة في الولايات المتّحدة هذا الأسبوع، مشيراً إلى علامات استقرار في أنحاء البلاد.

وسجّلت الولايات المتّحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيثُ عدد السكّان، حالات وفاة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس أكثر من أيّ دولة أخرى.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أنّ إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتّحدة بلغ 22 ألف حالة حتّى صباح اليوم الاثنين.

وسُجّلت نحو ألفي حالة وفاة يوميّاً على مدى الأيّام الأربعة الماضية، وكان أكبر عدد من الوفيّات في مدينة نيويورك وحولها.

وقال روبرت ردفيلد، مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في برنامج تلفزيوني على شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية "نقترب من الذروة الآن. ستعرف أنك في الذروة حين يكون اليوم التالي أقلّ بالفعل من السابق".

وأسفرت القيود الصارمة المفروضة لالتزام البيوت من أجل الحدّ من تفشّي المرض، والمطبّقة منذ أسابيع في العديد من مناطق البلاد، عن خسائر اقتصادية مؤلمة.

(ي ح)