​​​​​​​حصيلة شهرٍ من الهجمات التركية على شيراوا والشهباء

تمّ الكشف عن حصيلة الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلّة ومقاطعة الشهباء، خلال شهر تشرين الأول المنصرم.

وبحسب الحصيلة؛ فقد قصفت جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هذه القرى والمناطق التابعة لكلّ من ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلّة ومقاطعة الشهباء: "شعالة، تل عناب، تل جيجان، تل مضيق، سدّ الشهباء، الطريق الواصل بين حربل وتل رفعت، سموقة، مرعناز، شيخ عيسى، معمل الاسمنت، كفر غارس، الوحشية، حراج صوغانكة، تلة كلوتيه، برج قاص، بينه، تل قراح، آقيبة، محيط تل رفعت، كوندي مزن، زيوان، تلّة الرادار، مياسة، تل رحال، خرابشة، المالكية، تلة مياسة، شوارغة، بيلونية، زرانعيته، عين دقنة، منغ، أم الحوش، كلوتيه، كفر نايا، دير جمال، تات ماراش، المنطقة الواقعة بين تل رفعت وشيخ عيسى والشعالة، خربكة، محيط قرية بينه، شيخ هلال، المنطقة الواقعة بين الوحشية وتل قراح، قنيطرة، طريق كشتعار".

وبحسب ما تمّ توثيقه، فقد قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القرى والمناطق المذكورة أعلاه بـ 1587 قذيفة مدفعية وقذائف الأوبيس وسلاحي الهاون والدوشكا.

كما شهدت سماء هذه المناطق تحليقاً متواصلاً للطائرات الحربية والمسيّرات المسلّحة.

وفي الـ 2 من شهر تشرين الأول المنصرم؛ قُصفت قرية بيلونية بالطائرات الحربية، ما خلّف أضراراً ماديّة.

وفي اليوم ذاته أيضاً قصفت مسيّرة قرية مرعناز مخلّفةً أضراراً ماديّة.

وفي الـ 7 من الشهر ذاته؛ هاجمت مجموعة من مرتزقة جيش الاحتلال التركي قرية تل عناب التابعة لمنطقة الشهباء. وأسفر هذا الهجوم عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف كل من قوات حكومة دمشق وصفوف مرتزقة دولة الاحتلال التركي أيضًا.

وفي الـ 10 و15 من الشهر ذاته؛ استهدفت مسيّرة تركيّة قاعدة قرية منغ التابعة لمنطقة الشهباء.

وقد أسفر القصف الذي تعرّضت له قرية آقيبة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلّة في الـ 27 من الشهر ذاته عن إصابة الطفلة سمر إدريس البالغة من العمر (4) أعوام والطفل جوان إدريس (3) أعوام.

(ر)

ANHA