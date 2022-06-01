​​​​​​​حصيلة شهر من الهجمات على مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا شيراوا في عفرين المحتلة

استمرت هجمات جيش الاحتلال التركي على شرا وشيراوا والشهباء خلال شهر أيار المنصرم؛ حصيلتها كالتالي:

* في الأول الـ 1 من أيار، اُستهدفت قرى منغ، شيخ عيس، مرعناز، علقمية، الإرشادية، تنب، المالكية، شوارغة، بينه، آقيبة، صوغانكة، قنيطرة، زرنعيتة إضافةً إلى قرية ميّاسة بـ 100 قذيفة أوبيس و19 قذيفة هاون. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ2 من أيار، قُصفت قرى مرعناز، المالكية، شوارغة، بينه، آقيبة، صوغانكة وميّاسة بـ 200 قذيفة أوبيس وسلاح الدوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 3 من أيار؛ اُستهدفت قرى المالكية، شوارغة، مرعناز، عين دقنة وتل رفعت بـ 308 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 4 من أيار؛ قُصفت قرى مرعناز، المالكية، بينه، تل رفعت، سموقة، حربل وشيخ عيس بـ 650 قذيفة أوبيس و30 قذيفة هاون وسلاح الدوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 5 من أيار؛ اُستهدفت قرى بينه، صوغانكة، شوارغة، بينه، مرعناز وعين دقنة بـ 50 قذيفة أوبيس و30 قذيفة من قذائف الدبابات. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 6 من أيار؛ اُستهدفت قرى زيوان، تل عناب، سموقة، تل مضيق، جبل نايف، مياسة، زرنعيتة، المالكية، شوارغة ومرعناز بـ 20 قذيفة هاون و30 قذيفة أوبيس و18 قذيفة بالدبابات. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 7 من أيار؛ اُستهدفت قرى آقيبة، هرشه، صوغانكة، بينه، شوارغة، المالكية، عين دقنة، بيلونية، تل رفعت، شيخ عيس تل عنب، سد الشهباء وجبل نايف بـ 50 قذيفة أوبيس و25 قذيفة هاون ودوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 8 من أيار؛ اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، تلة الشهيد خابور، تات مراش، تلة مياسة، صوغانكة، آقيبة بـ 60 قذيفة أوبيس، 35 قذيفة بالدبابات. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 9 من أيار؛ اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، تلة الشهيد خابور، تات مراش، تلة مياسة، غابة قريتي صوغانكة وآقيبة بـ 210 قذيفة أوبيس و80 قذيفة دبابة ودوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 10 من أيار، اُستهدفت قرى منغ، مرعناز، عين دقنة، شيخ عيس، المالكية، شوارغة، غابة صوغانكة، تلة مياسة، بـ 35 قذيفة أوبيس و15 قذيفة بالدبابات. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 11 من أيار؛ اُستهدفت قرى الإرشادية، صوغانكة، شيخ عقيل، بيلونية، شيخ عيس، تل رفعت، عين دقنة بـ 20 قذيفة أوبيس و7 قذائف بالدبابات. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 12 من أيار؛ اُستهدفت قرى حاسين، قرامل، منغ، شيخ عيس، تل رفعت، بيلونية، شيخ هلال، آقيبة، تلة مياسة، شيخ عقيل، تل عجار، الإردشادية، شوارغة، بينه بـ 120 قذيفة أوبيس و19 قذيفة بالدبابات والدوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 13 من أيار؛ اُستهدفت قرى بينه، شيخ عقيل، آقيبة، تنب، تات مراش، مرعناز، حربل، تل جيجان بـ 200 قذيفة أوبيس، و17 قذيفة بالدبابات والدوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 14 من أيار؛ اُستهدفت قرى بيلونية، شيخ عيس، تل قراح، وردية، حربل، سد الشهباء، سموقة بـ 48 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 15 من أيار؛ اُستهدفت قرى قنيطرة، صوغانكة، بينه، إرشادية، المالكية، شوارغة، عين دقنة، منغ، بيلونية في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بـ 80 قذيفة أوبيس ودوشكا.

* في الـ 16 من أيار؛ اُستهدفت قرى بيلونية، شيخ عيس، حربل، سموقة، وردية، شعالة، راداره، مديونة وخراب شاه بـ 300 قذيفة أوبيس و40 قذيفة هاون. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 17 من أيار؛ قُصفت قرى تنب، مرعناز، شوارغة، المالكية، حربل، مياسة، بينه، برج قاص، الإرشادية، مشيرفة بـ 130 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 18 من أيار؛ اُستهدفت قرى بينه، شيخ عقيل، آقيبة، تنب، تات مراش، مرعناز، حربل، تل جيجان بـ 90 قذيفة أوبيس و30 قذيفة بالدبابات. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 19 من أيار؛ اُستهدفت قرى بينه، شوارغة، تلة مياسة، مرعناز بـ 160 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 20 من أيار؛ اُستهدفت قرى بينه، تل مضيق، منغ، مرعناز، شوارغة في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بـ 200 قذيفة أوبيس و19 قذيفة بالدبابات و40 قذيفة هاون. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 21 من أيار؛ اُستهدفت قرى صوغانكة، آقيبة، شوارغة، مرعناز، سموقة، جبل نايف، سد الشهباء، تل مضيق، منغ بـ 180 قذيفة أوبيس و40 قذيفة هاون و27 قذيفة بالدبابات. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 22 من أيار؛ اُستهدفت قرى منغ، عين دقنة، بيلونية، حربل، سموقة، تل عنب، صوغانكة، بينه، تل قراح، تل سوسين بـ 70 قذيفة أوبيس و16 قذيفة هاون. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 23 من أيار؛ اُستهدفت قرى عين دقنة، سد الشهباء، المنطقة الواقعة بين قريتي كفر قارس والوحشية بـ 200 قذيفة أوبيس و23 قذيفة بالدبابات. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 24 من أيار؛ اُستهدفت قرى بينه، صوغانكة، المالكية، مرعناز، حساجك، الوحشية، أم الحوش، حربل بـ 170 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 25 من أيار؛ اُستهدفت قرى أم الحوش، الوحشية، منغ، عين دقنة، وردية، غرناطة، أم القرى، حساجك، مرعناز، المالكية، علقمية، صوغانكة، آقيبة في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بـ 300 قذيفة أوبيس و40 قذيفة هاون. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 26 من أيار؛ اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، علقمية، تلة كلوتيه، آقيبة، صوغانكة، الزيارة وبينه بـ 500 قذيفة أوبيس و100 قذيفة هاون و50 قذيفة بالدبابات. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 27 من أيار؛ اُستهدفت قرى بينه، شوارغة، حرش صوغانكة، طريق قرية قنيطرة، تات مراش، أم القرى، حساجك، تل رفعت، عين دقنة، بيلونية بـ 60 قذيفة أوبيس و20 قذيفة بالدبابات ودوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 28 من أيار؛ اُستهدفت قرى منغ، عين دقنة، بيلونية، صوغانكة، مرعناز، تات مراش، شوارغة، قنيطرة بـ 50 قذيفة و17 قذيفة هاون. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 29 من أيار؛ اُستهدفت قرى منغ، حربل، أم الحوش، شوارغة، تنب، صوغانكة، مرعناز، المالكية في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بـ 27 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 30 من أيار؛ اُستهدفت قرى بينه، شوارغة، تات مراش، مرعناز، تنب، شيخ عيس، تل رفعت، تل قراح، تل رحال، مديونة، أم الحوش بـ 14 قذيفة هاون و30 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

* في الـ 31 من أيار؛ اُستهدفت قرى بينه، بيلونية، تنب، مرعناز، صوغانكة، المالكية في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بـ 20 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء شيراوا والشهباء تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

وبلغت الحصيلة العامة لهذه الهجمات سقوط 4 آلاف و638 قذيفة أوبيس، و217 قذيفة دبابة، و552 قذيفة هاون.

إضافةً إلى تنفيذ ثلاثة هجماتٍ بمسيّرة مسلحة.

وإسقاط ثلاثة طائرات مسيّرة مسلحة.

(ر)

ANHA