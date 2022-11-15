​​​​​​​حصيلة سبعة أشهر من المعارك.. مقتل 2544 جندياً محتلاً وإسقاط 11 مروحية تابعة لجيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الثلاثاء، حصيلة سبعة أشهر من المعارك في مناطق الدفاع المشروع خلال الفترة الممتدة بين الـ 14 من نيسان المنصرم والـ 14 من تشرين الثاني الجاري.

وجاء في نص البيان:

"يعيش جيش الاحتلال التركي حالة من العجز أمام مقاومة كريلا حركة التحرر الكردستانية ولم يحقق هدفه رغم قصفه لمناطق مقاومة قواتنا بالطائرات الحربية، المروحيات الحربية، الدبابات، الأوبيس والهاون آلاف المرات. فكريلا حركة التحرر الكردستانية يدافعون بالروح الفدائيّة عن كل شبرٍ من أراضي كردستان. وقد كشف الجيش التركي غبر القادر على التقدّم أمام مقاومة الكريلا وجهه القذر مرّةً أخرى وقصف خنادق قواتنا الحربية بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة لآلاف المرات مرتكباً بذلك جرائم حربٍ على مرأى العالم أجمع.

ومقابل كل هذه الهجمات يخوض الكريلا مقاومةً تاريخية ويوجّهون ضرباتٍ موجعة لجيش الاحتلال التركي بتنفيذهم لمختلف أنواع العمليات من عمليات اقتحام، وهجوم وقنص وعمليات نوعية وأخرى بالأسلحة الثقيلة. كما ويتصدّون لهجمات الإبادة التي تشنّها تركيا على شعبنا بروح فدائيّة. وخلال هذه الأشهر السبعة من المعارك اتّخذ 174 من رفاقنا موقعهم في الجبهات الأمامية للمقاومة التاريخية ووجهوا ضربات موجعة للعدو وقاتلوا بفدائيّة حتّى آخر لحظة من حياتهم وارتقوا إلى مرتبة الشهادة.

حصيلة سبعة أشهر من المعارك خلال الفترة الممتدّة من الـ 14 من نيسان المنصرم والـ 14 من تشرين الثاني الجاري هي كالتالي:

العمليات التي نفّذتها قواتنا:

نفّذت قواتنا 2553 عملية مختلفة من نصب الكمائن، عمليات الاقتحام، العمليات النوعيّة، عمليات القنص، والأسلحة الثقيلة، الاشتباك، الهجوم، العمليات المنسّقة للكريلا، عمليات لقوات الدفاع الجوي والعمليات الثوريّة والعديد من الطرق والأساليب الأخرى.

وأسفرت العمليات التي نفّذتها قواتنا عن:

_ مقتل 2544 جندياً من جيش الاحتلال التركي بينهم 12 من قوات الكونترا و18 ضابطاً رفيعي المستوى.

_ إصابة 366 جنديّاً من جيش الاحتلال التركي.

بحسب ما وثّقت قواتنا؛ في مناطق الدفاع المشروع:

_ قُصفت هذه المناطق 3694 مرّة بالطائرات الحربيّة.

_ وقُصفت 4886 مرّةً بالمروحيات الحربيّة.

_ قُصفت تحصينات وخنادق قواتنا 2837 مرّةً بالقنابل المحظورة دوليّاً (كقنابل الفوسفور، القنابل الحراريّة، القنابل النووية التكتيكية) والأسلحة الكيماويّة.

الأسلحة والمعدّات العسكرية التي استولت عليها قواتنا:

_ 10 أسلحة من طراز MPT-55.

_ 4 أسلحة من طراز AK-47.

_ 3 أسلحة من طراز G-3.

_ 3 أسلحة قاذفة للقنابل.

_ سلاحين من طراز M-16.

_ سلاحين من طراز HK-416.

_ سلاح BKC.

_ سلاح من طراز B-7.

_ سلاح من طراز MPT-66.

_ 4 مسدسات.

_ 4 رصاصات قاذفة.

_ 848 رصاصات M-16 و BKC.

_ 18 قنبلة يدويّة والعديد من القنابل الدخانية.

_ 4 سترات حربية (فولاذيّة).

_ 4 دروع فولاذيّة.

_ 3 جعبة.

_ 12 مخازن.

_ 7 مناظير ليليّة ونهاريّة.

_ 3 مناظير حراريّة.

_ 3 أجهزة ليزر.

_ 2 جهاز ليزر تُركّب على السلاح.

_ كاميرا حراريّة.

_ منظار ليزري.

_ 4 أنظمة كاميرا رصد.

_ 3 كاميرات رأسيّة.

_ نظام رادار محمول.

_ 24 كغ من المتفجّرات.

_ 4 ألغام.

_ جهاز تفجير ألغام.

_ جهاز كشف ألغام.

_ 7 هواتف محمولة.

_ 3 أجهزة اتصال لاسلكيّة.

_ لوحة طاقة شمسيّة.

_ بوصلة.

_ 4 سكاكين حربيّة من نوع (كاستورا).

_ 6 حقائب عسكريّة.

_ 2 قبعة عسكريتين.

_ 2 خوذتين.

_ 9 كشافات ضوئيّة محمولة.

_ 2 محولي طاقة UPS.

_ جهاز مصدر للطاقة.

_ 2 korteks، TNT، C3.

_ قطع لنظام كاميرا رصد.

الآليات والمعدات العسكريّة التي دمّرتها قواتنا:

_ 8 مروحيات سكورسكي.

_ 3 مروحيات حربية.

_ دبابتين.

_ 17 عربة مصفّحة- عسكرية.

_ 4 جرافات.

_ 65 نظام كاميرا رصد.

_ 52 درون.

_ 8 رادار.

_ 5 كاميرات حراريّة.

_ 2 تلسكوب.

_ 3 أجهزة تشويش.

_ 3 مستشعرات حركة.

_ 2 جهازي تنصّت.

_ جهاز تصوير.

_ حاوية.

_ 99 موقعاً للعدو.

_ 34 خيم عسكرية.

_ مطعم عسكري.

_ نظام نقل الغاز الكيماوي.

_ مستودع أسلحة.

_ 5 أسلحة من طراز A4.

_ سلاحي BKC.

_ 300 كغ من المتفجرات.

_ 10 عبوات ناسفة.

_ سلاح من طراز A-4.

_ 2 جهاز للأسلحة الكيماويّة.

_ شفاطين.

_ قاذفة قنابل.

_ سلاح AT-4.

_ درع.

الآليات العسكرية التي أعطبتها قواتنا:

_47 مروحية سكورسكي.

_ 32 مروحية حربية.

_ 19 موقع.

_ 12 طائرة درون.

_ 9 جرافات.

_ 4 عربات مصفحة.

_ 3 خيم عسكرية.

(ر)