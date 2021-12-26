​​​​​​​حصيلة قصف الاحتلال التركي على كوباني ارتفع إلى 5 شهداء

قصفت طائرات مسيرة للاحتلال التركي محملة بالذخيرة مساء أمس منزلاً في مدينة كوباني ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين وجرح سبعة آخرين.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مجلس عوائل الشهداء في كوباني أنه من بين المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج في المشفى فقد ثلاثة آخرين حياتهم على الرغم من كل محاولات الأطباء لإنقاذ حياتهم.

وبحسب هذه المعطيات وصل عدد المواطنين الذين استشهدوا نتيجة هجوم يوم أمس إلى 5 أشخاص. وأسماء الشهداء هي: نوجيان أوجلان، فيان كوباني، روجين أحمد عيسى، مرهف خليل إبراهيم، و وليد".

أما المواطنون الأربعة المصابون لازالو يتلقون العلاج في المشفى.

ومن المقرر أن يتم تشييع الشهداء يوم غد الثلاثاء بمراسم جماهيرية إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيدة دجلة.

(م م)

ANHA